In Obcine apartament 3 camere

In Obcine apartament 3 camere decomandate situat la etajul 3 al unui imobil cu patru etaje, cu toate dotarile la zi. Se vinde mobilat sau fara si este liber la finalizarea tranzactiei. Mai multe detalii 0754955090.

Pret: 96 500€
Identificator: 1420857
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 03-11-2025
Expira la: 10-11-2025
Vizualizari: 131
   
     
  Anunţuri din Ziar  
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Rădăuți. 3 camere

03-11-2025 03-11-2025 Favorit
Rădăuți. 3 camere decomandat. Etajul 4 al unui bloc construit din cărămidă, anve
C. Moldovenesc. Apartament

C. Moldovenesc. Apartament

03-11-2025 03-11-2025 Favorit
C. Moldovenesc. Apartament 3 camere, central vis-a-vis de Liceul Dragoș Vodă, p
Apartament 3 camere

Apartament 3 camere

03-11-2025 03-11-2025 Favorit
Apartament 3 camere Decomandat, etaj2, Obcini, izolație termică exterioară, us
Vând apartament în

Vând apartament în

03-11-2025 03-11-2025 Favorit
Vând apartament în Vatra Dornei, bloc de cărămidă, etajul 2. Apartamentul nu est
Vând apartament cu

Vând apartament cu

03-11-2025 03-11-2025 Favorit
Vând apartament cu 3 camere în Rădăuți, zona Hurmuzachi, aproape de centrul oraș
Vând apartament cu

Vând apartament cu

03-11-2025 03-11-2025 Favorit
Vând apartament cu 3 camere în Obcini, zona ITM, la mansardă, suprafață utilă de
