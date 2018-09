Inchiriez apartament 3 camere

Inchiriez apartament 3 camere, decomandat, (94 mp), 3 balcoane, 2 bai, bucatarie, 2 holuri, proaspat renovat (varuit, vopsit, gresie, termopane) si utilat (mobila noua, masina de spalat noua, CD-player, TV, frigider, aragaz, centrala termica, aspirator, vesela, pahare, farfurii, asternuturi). Totul este nou, nimeni nu a locuit in apartament dupa renovare! , etaj 4, , situat vis a vis de Casa de Cultura Suceava (langa Posta centrala) , pret 330 euro/luna, garantie minim 1 luna, la care se adauga cheltuielile lunare. Telefon 0740179840, preferabil intre orele 16 si 22 (in cazul in care nu se raspunde la telefon lasati un mesaj si va contactez inapoi). Apartamentul este disponibil imediat. Blocul este ultracentral, de caramida, et 4, cu acoperis de tabla, bloc relativ nou, din 1990. Intentionez sa-l inchiriez la o familie serioasa/colegi,prieteni responsabila/responsabili preferabil pe o perioada cat mai lunga (3-5 ani).