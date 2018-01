Închiriez post Coafor , pat Cosmetica/

Închiriez post Coafor , pat Cosmetica/ Masaj , Manichiura in cadrul salonului.Salonul este cu vechime in domeniu, este proaspăt renovat, la casa care se afla gard in gard cu gradinita Aschiuta. Relații suplimentare la numărul 0752177511.