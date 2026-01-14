Anunturi - Altele - Servicii - Îngrijire la domiciliu pentru bătrâneți



Îngrijire la domiciliu pentru bătrâneți Îngrijire la domiciliu pentru bătrâneți liniștite \r

Suceava și împrejurimi\r

\r

Ai un părinte sau bunic care are nevoie de ajutor zilnic?\r

Oferim îngrijire personalizată la domiciliu, cu răbdare, respect și grijă.\r

\r

Vizite dimineața și seara\r

Program flexibil – 1–2 ore per vizită\r

\r

Servicii oferite:\r

Îngrijire medicală primară\r

igienă personală și îngrijire estetică\r

pregătirea și servirea mesei\r

curățenie în locuință\r

cumpărături\r

spălat și călcat rufe\r

schimbarea așternuturilor\r

îngrijirea curții\r

\r

Grijă, seriozitate și atenție pentru cei dragi ție.\r

Sună pentru detalii: 0752 778 109

