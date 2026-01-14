|
Îngrijire la domiciliu pentru bătrâneți
Îngrijire la domiciliu pentru bătrâneți liniștite \r\nSuceava și împrejurimi\r\n\r\nAi un părinte sau bunic care are nevoie de ajutor zilnic?\r\nOferim îngrijire personalizată la domiciliu, cu răbdare, respect și grijă.\r\n\r\nVizite dimineața și seara\r\nProgram flexibil – 1–2 ore per vizită\r\n\r\n Servicii oferite:\r\n Îngrijire medicală primară\r\n igienă personală și îngrijire estetică\r\n pregătirea și servirea mesei\r\n curățenie în locuință\r\n cumpărături\r\n spălat și călcat rufe\r\n schimbarea așternuturilor\r\n îngrijirea curții\r\n\r\nGrijă, seriozitate și atenție pentru cei dragi ție.\r\n Sună pentru detalii: 0752 778 109
|
|
