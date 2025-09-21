Led driver 17W,400mA, cu funcție de reglare a luminozității. Compatibil cu module LED. Tensiune de intrare 220-240V, 50/60Hz. Curent de ieșire constant de 400mA. Temperatură de funcționare între -10°C și +50°C.TEL.0755814700

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.

