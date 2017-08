Manager vanzari auto!

Manager vanzari auto! Cerinte:amabilitate si perseverenta, foarte bune abilitati de comunicare si negociere, abilitati foarte bune de socializare si networking, orientare catre client si proactivitate, persoana tanara si dinamica, cunoştinţe operare PC (Windows, Word, Excel, Internet); deprinderi optime de planificare și organizare a activitatii; permis de conducere categoria B, cunostinte de limba engleza (limba germana constituie un avantaj), cunostinte in domeniul auto (obligatoriu). Responsabilitati: promoveaza produsele si serviciile oferite de companie; desfasoara activitati de cercetare si prospectare a pietei; identificarea si contactarea potentialilor clienti; ofera consultanta clientilor in vederea alegerii produsului dorit; asistarea si urmarirea procesului de vanzare pana la finalizare; mentinerea unei bune relatii cu clientii; construieste si administreaza baza de date cu potentialii clienti. Oferta:posibilitatea de dezvoltare a carierei intr-o companie in continua dezvoltare; colectiv tanar si dinamic; salarizare motivanta; masina, laptop si telefon de serviciu. Asteptam CV-ul tau la secretariat.autodel@gmail.com sau 0752763312