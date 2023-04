Marius, in varsta de 37 de ani, inalt

Marius, in varsta de 37 de ani, inalt 1.78cm si slabut lucreaz in domeniul bricolajului si imi caut partenera potrivita pentru o relatie serioasa Sunt interesat de orice femeie care cauta o relatie serioasa si este dispus sa investeasca timp si energie in construirea unei relatii solide. Sunt o persoana sincera cu bun simt, responsabil, respectuos, romantic si fara obligatii, locuiesc singur. Imi place mult sa calatoresc si iubesc natura. Mai multe detali pe WhatApp 0751902685