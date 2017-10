Metro Media Transilvania angajeaza

Metro Media Transilvania angajeaza operatori aplicare chestionare in teren, pe laptop in judetul Suceava. Aplicarea chestionarelor se face pe laptop, personal sau luat in custodie de la firma angajatoare. Operatorii de culegere de date vor lucra in baza unui contract de munca. Plata se face in functie de numarul de chestionare de aplicat, stabilit de firma angajatoare. Avem proiecte permanente astfel incat putem sa va oferim o colaborare pe termen lung. Asteptam CV-urile dvs. cu subiectul Operator teren la adresa cariere@mmt.ro sau puteti sa ne sunati la numarul de telefon 0264444777 de luni pana vineri intre orele 09:00 si 17:00. Cerinte: - abilitati de comunicare, putere de convingere - disponibilitate la deplasari si munca de teren - abilitati de operare pe laptop/PC - seriozitate si punctualitate Veti beneficia de: - un program de munca flexibil - salarizare in functie de realizari - training pentru fiecare proiect - asistenta pe toata durata derularii proiectelor - decontarea cheltuielilor de transport