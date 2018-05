Mobilier Mestesugit angajeaza tamplar

Mobilier Mestesugit angajeaza tamplar cu experienta in lemn masiv si MDF, reprezentant vanzari in domeniul mobilei si montator. Mai multe detalii la nr de tel. 0740899417. Reprezentant vanzari in domeniul mobilei Cerinte: - experienta in vanzari, - experienta minima in preluarea masuratorilor dimensiuni pentru piese de mobilier din lemn masiv si MDF. - experienta minima in montaj - permis de conducere categoria B.