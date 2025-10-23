Anunturi Online Monitorul de Suceava
Anunturi - Auto - Import - Nissan Qashqai Tekna 1,5, foarte curat

Nissan Qashqai Tekna 1,5, foarte curat

Nissan Qashqai Tekna 1,5, foarte curat, a fost ținut în garaj, full option!! Prima înmatriculare 09.2014, 158.300km, schimbat curea distribuție și ulei la 152.000 (cu factură), preț 10.000 euro!! Ușor negociabil. Telefon 0745-212.729.

Pret: 0€
Identificator: 1421020
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 23-10-2025
Expira la: 07-11-2025
Vizualizari: 29
