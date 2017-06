OVITEC angajeaza:- tehnician

OVITEC angajeaza:- tehnician electronist pentru lucrari de depanare echipamente electronice - tehnician/electrician pentru lucrari in domeniul curentilor slabi;- proiectant/tehnician sisteme de securitate si/sau absolvent de inginerie electrica ce detine cunostinte de Autocad. Angajatorul ofera gratuit sesiuni de pregatire teoretica/practica cu privire la domeniul vizat, pentru cei interesati, la sediul firmei. Se solicita abilitati tehnice si practice, se ofera echipamente de lucru. Constituie avantaje: experienta anterioara, cunostintele in depanare/diagnoza defecte ale echipamentelor electronice, limba engleza. \r

Se ofera pachet salarial negociat functie de performante, implicare, seriozitate si rezultate.\r

Nu se accepta persoane cu antecedente in cazier. Permis de conducere cat. B - cerinta obligatorie. CV-urile se trimit la ovitecsuceava@yahoo.com Tel: 0767 467281