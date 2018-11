Ofer spre inchiriere Cabinet medical in

Ofer spre inchiriere Cabinet medical in zona George Enescu, lângă Biotest. Cabinetul are intrare din stradă, este avizat, are sală de așteptare, grupuri sanitare pentru medici și pacienți, centrală termică, termopane. De 15 ani funcționează ca și cabinet ginecologic, spațiul se pretează pentru orice fel de cabinet medical, inclusiv stomatologic. Discuții și detalii la telefon 740881612