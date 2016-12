Om de afaceri, Bacau, divortat Pentru

Om de afaceri, Bacau, divortat ; Pentru casatorie caut o tanara linistita si gospodina Om de afaceri matur, divortat, din Bacau, caut tanara linistita si buna gospodina pentru o relatie corecta pe termen foarte lung si cu scop de casatorie. Deoarece eu am gandire de om stabil, de familist statornic si doresc sa-mi refac viata prin casatorie; varsta maxima 35 ani. Ofer totul pentru un nou rost in viata, pentru inceputul unui nou destin. Sunt un barbat placut, intelegator, tandru, inimos si foarte deschis. Doresc seriozitate si corectitudine. Poate fi o femeie care nu a avut sansa unei reusite in viata sau reusita unei realizari familiale. Accept si o femeie singura cu copil mic, nu caut fotomodele, ma intereseaza doar caracterul placut sa fie buna gospodina calma si dragastoasa. Important este sa aiba dorinta unei schimbari in bine in viata, sa doreasca un camin si o casnicie trainica si linistita , o familie adevarata. Rog mai intai un SMS de prezentare la Tel. 0752572211 ; Nu raspund la numere private sau bip. Sau trimite un mesaj e-mail la: CostelCosti777@gmail.com , și o mică descriere a situației tale actuale și ce consideri tu că ar trebui știut despre tine, și un număr de telefon. Voi aprecia in mod deosebit deschiderea și sinceritatea ta!