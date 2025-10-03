|
|
|
|
|
|
Anunturi
-
Imobiliare
-
Vânzări ap 3 camere
-
Oportunitate apartament 3 camere
Oportunitate apartament 3 camere
Oportunitate apartament 3 camere decomandate situat la etajul 3 al unui imobil cu patru etaje, cu toate dotarile la zi. Se vinde mobilat sau fara si este liber la finalizarea tranzactiei. Mai multe detalii la fata locului sau tf. 0754955090
Pret: 98 500€
|
|
© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.
|