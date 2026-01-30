Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Altele - Meditaţii - Posesor de doctorat in domeniu si

Posesor de doctorat in domeniu si

Posesor de doctorat in domeniu si masterat in SUA, ofer meditatii, cursuri si ajutor pentru oricare din limbile ROMANA, ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, SPANIOLA celor interesati la orice varsta si nivel. Pe langa interactiunea fata in fata si metode clasice, folosesc metode moderne (inclusiv AI) potrivite cu nivelul elevului si il ajut sa invete cum sa invete singur. Relatii la 0745 775 328.

Identificator: 1424425
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 30-01-2026
Expira la: 14-02-2026
Vizualizari: 15
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2026 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 