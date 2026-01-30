Anunturi - Altele - Meditaţii - Posesor de doctorat in domeniu si



Posesor de doctorat in domeniu si Posesor de doctorat in domeniu si masterat in SUA, ofer meditatii, cursuri si ajutor pentru oricare din limbile ROMANA, ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, SPANIOLA celor interesati la orice varsta si nivel. Pe langa interactiunea fata in fata si metode clasice, folosesc metode moderne (inclusiv AI) potrivite cu nivelul elevului si il ajut sa invete cum sa invete singur. Relatii la 0745 775 328. Identificator: 1424425 Tip anunt: Premium Adaugat la: 30-01-2026 Expira la: 14-02-2026 Vizualizari: 15 | Inapoi Anunt nou Alte anunturi Favorit

