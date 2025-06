Profesor Engleza ofer meditatii la

Profesor Engleza ofer meditatii la limba engleza pentru orice nivel sau varsta, in vederea sustinerii examenelor de profil, bacalaureat,admitere in facultate de profil,examene de competenta lingvistica CAMBRIDGE (FCE,CAE,CPE,IELTS),examene OET,medicina militara in limba engleza,Academia de Politie,scoala de subofiteri,Academia de Informatica si Militara.Asigur intregul suport de curs.Sedintele se sustin individual ,online.Ora de pregatire variaza incepand de la 50RON/h in functie de gradul de dificultate al pregatirii.\r

Garantez rezultate de exceptie si solicit seriozitate !\r

Tel : 0754613983