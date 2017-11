Recrutam personal hotelier pentru

Recrutam personal hotelier pentru FRANTA Angajam personal sezonier pentru a lucra in hoteluri din M-tii Alpi Franta pe perioada sezonului de schi(decembrie 2017 – aprilie 2018) -camerista -ajutor de bucatar -spalator vase -receptioner(a) Se lucreaza in hoteluri si restaurante, in conditii foarte bune de calitate si igiena. Acceptam si cupluri BENEFICII: Cazare si masa asigurate Contract de munca si asigurare de sanatate CERINTE: Persoane harnice si motivate Constituie avantaj : cunoasterea unei limbi straine (engleza / franceza) experienta in domeniu Depunere CV-uri pana pe 30.11.2017 pe e-mail: recrutare@lex-interim.ro sau la sediul firmei din Suceava.