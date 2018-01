Recrutam personal pentru Franta, in

Recrutam personal pentru Franta, in urmatoarele meserii:electricieni;montator tavane casetate;dulgheri;fatadieri;instalatori;muncitor necalificati in constructii;Se cere experieta in domeniu si cunostinte de limba franceza!Se ofera cazare, masa, transport local si salariu atractiv!Cv-urile se pot trimite pe adresa de email: linda.selection@gmail.com;Relatii la telefon:0720362123