SC GMAB CONSULTING SRL SRL -
SC GMAB CONSULTING SRL SRL - companie din domeniul proiectării și fabricației echipamentelor, liniilor de asamblare și automatizare pentru industria de automotive, angajază: MUNCITORI NECALIFICAȚI, SABLATORI, STIVUITORIȘTI, MONTATORI SUBANSAMBLE, LĂCĂTUȘI, FREZORI, OPERATORI CNC, ELECTRICIENI, SUDORI, MAISTRU MECANIC, INGINERI MECANICI. SE OFERĂ: CAZARE, MASĂ CALDĂ, SALARIU FIX, BONUSURI DE PERFORMANȚĂ. CONTRACT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, CURSURI DE CALIFICARE, TRANSPORT LA ȘI DE LA LOCUL DE MUNCĂ. PRIME PENTRU EVENIMENTE FERICITE (CĂSĂTORIE, NAȘTERE). AJUTOARE PENTRU EVENIMENTE ÎN FAMILIE, POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, MUNCĂ ÎNTR-UN DOMENIU ACTIV, ALĂTURI DE O ECHIPĂ PROFESIONISTĂ ÎN CARE ESTE ÎNCURAJAT SPIRITUL DE INIȚIATIVĂ. TRIMITE CV LA office@gmab.ro sau la sediul firmei, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 16, între orele 8-16.30. Informații suplimentare la telefon: 0751-215.635, 0359-401.142.