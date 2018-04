SC LABIRINT COM SRL cu sediul in com

SC LABIRINT COM SRL cu sediul in com. Fratautii Vechi jud.Suceava, firma cu 26 de ani de experienta angajeaza personal:jurist (consilier juridic), inginer constructor, electronist, dulgher, sudor, mecanic auto, electrician auto, tinichigiu auto, soferi interni pentru utilaje constructii, soferi externi pentru camioane 22 TO, receptioner service, gestionar magazie piese auto, volist, excavatorist, buldoexcavatorist, muncitor necalificat constructii. CV-ul se depune la sediul societatii SC LABIRINT COM SRL str. Principala nr.50 Fratautii Vechi. Relatii la nr. tel.0230411676 sau tel.0733990633