SC MOTEXCO SRL Falticeni angajeaza

SC MOTEXCO SRL Falticeni angajeaza INGINER CONFECTII TEXTILE. Cerinte: - Studii universitare - Profil Textile - sau experienta practica obtinuta in cadrul unei companii de productie; - Experienta in productie sau in optimizarea proceselor tehnologice; - Limba Engleza/Franceza – nivel avansat; - Microsoft Office - nivel avansat; - Abilitatea de a intelege schitele tehnice; - Capacitatea de analiza si sinteza, organizare si rigurozitate; - Spirit de lucru in echipa; - Capacitate de adaptare la noi situatii, abilitati de comunicare-flexibilitate, dinamism si viteza de adaptare la cerintele companiei. Oferta (bonusuri, beneficii): -Pachet salarial atractiv; -Cadru adecvat pentru dezvoltare profesionala; Relatii la sediul societatii din str.Tarancutei, nr.19 (fosta Filatura)- telefon 0230/540213. CV-urile se depun pe adresa de email : mco@motexco.ro