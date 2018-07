SC PANDUCU TRANS SRL anunta inceperea

SC PANDUCU TRANS SRL anunta inceperea procedurii de atribuire a contractului de furnizare echipament - autopompa de beton cu malaxor - in cadrul proiectului: „Ȋmbunatatirea competitivitații S.C.PANDUCU TRANS S.R.L.prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi” Cod SMIS: 111918, finantat prin: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 - Îmbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri Apelul de proiecte 2.1.A Microintreprinderi Procedura: achizitie privata competitiva in baza prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. S.C. PANDUCU TRANS S.R.L. cu sediul in loc. Milisauti, str. Brutariei, nr. 3, jud. Suceava, Romania, CUI RO13817570, J33/187/2001, organizeaza prezenta procedura de achizitie si invita persoanele juridice interesate sa depuna oferte in scopul atribuirii contractului de furnizare echipament conform Specificatiilor tehnice publicate pe pagina web: www.fonduri-ue.ro.