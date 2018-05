SC cu sediul in Suceava angajeaza

SC cu sediul in Suceava angajeaza agenti vanzari online in domeniul comertului cu anvelope. Se ofera: - pachet salarial atractiv; - posibilitatea avansarii in cadrul firmei; - mediu tanar si dinamic de lucru; Astept CV-ul dvs. la adresa marketing@radburg.ro