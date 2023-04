Sc Tinervis Group angajeaza sef unitate

Sc Tinervis Group angajeaza sef unitate pentru punctul de lucru din Falticeni.\r

Care sunt responsabilitatile tale:\r

*Vei atribui sarcini si vei organiza activitatile angajatilor din cadrul punctului de lucru.\r

*Te vei implica in mod direct in activitatea punctului de lucru.\r

*Vei acorda suportul echipei in indeplinirea sarcinilor.\r

*Vei respecta termenele limita pentru raportari, comenzi furnizori, etc.\r

*Vei receptiona materiile prime si vei fi raspunzator pentru stocul punctului de lucru.\r

*Te vei asigura ca sunt respectate standardele de calitate si regulile interne de functionare. ale punctului de lucru.\r

*Vei motiva echipa reprezentand cultura si valorile organizatiei.\r

*Care sunt beneficiile pe care ti le putem oferi:\r

*Posibilitate de promovare.\r

*Salariu motivant, asigurare medicala facultativa, completa.\r

*Mediu de lucru dinamic.\r

*Interactiune directa cu toate departamentele companiei pentru solutionarea oricaror neclaritati sau deficiente.\r

*Mai multe detalii: 07466749688