Închirieri - Locuinţe cereri - Se inchiriaza o camera dintr.un

Se inchiriaza o camera dintr.un

Se inchiriaza o camera dintr.un apartament cu doua camere ptr o fata eleva studenda cu camera ei si acces la toate utilitatile costuri foarte mici la cheltuieli relatii la telefon 0753915773. Apartamentul se afla pe marasesti etaj 4

Identificator: 1423304
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 20-12-2025
Expira la: 27-12-2025
Vizualizari: 20
