Serviciul Privat de AMBULANTA-ANA ROM

Serviciul Privat de AMBULANTA-ANA ROM DIVIZIA MEDICALA-angajeaza ASISTENTI GENERALISTI. Conditii: asistent medical generalist, membru OAMGMAMR. Avantaje in vederea angajarii: cursuri de perfectionare in domeniul urgentei, permis de conducere categoria B, experienta in domeniu. Preferam pentru angajare persoane aflate in somaj ( someri cu sau fara indemnizatie). Pentru incepatori se asigura cursuri de perfectionare in domeniul urgentelor! CV-ul si scrisoarea de intentie (obligatoriu si foto recenta) se trimite pe adresa de email: manager@anaromdiviziamedicala.vimaro.ro Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu!