Skoda Octavia 2019 , benzină , stare NOUĂ 25.556 KM !!!! .perfectă stare de funcționare , propietar unic . Accept verificare la orice Service autorizat .\r

Tel 0742115051

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