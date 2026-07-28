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Anunturi - Auto - Import - Skoda Octavia 2019 , benzină , stare

Skoda Octavia 2019 , benzină , stare

Skoda Octavia 2019 , benzină , stare NOUĂ 25.556 KM !!!! .perfectă stare de funcționare , propietar unic . Accept verificare la orice Service autorizat .\r\nTel 0742115051

Pret: 16 500€
Identificator: 1429759
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 03-08-2026
Expira la: 10-08-2026
Vizualizari: 29
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