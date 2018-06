Societatea comerciala REGIO IMPEX SRL

Societatea comerciala REGIO IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti angajeaza cu contract de munca tehnicieni mecanici, electricieni, instalatori, frigotehnisti, electromecanici, sudori, lacatusi mecanici din toata tara pentru desfasurare activitate pe plan local, lucrari de intretinere si reparatii in domeniile electric, sanitar, instalatii de racire sau lucrari de amenajari interioare pentru statii de alimentare cu carburanti si supermarketuri. Cerinte: calificare pe domeniu tehnic (electric, instalatii sanitare, sudura, lacatuserie, etc); permis de conducere; disponibilitate la deplasari in jurul judetului de domiciliu; Beneficii: salariu atractiv; bonuri de masa; masina de serviciu; telefon; echipamente de lucru si de protectie; mediu de lucru tanar. CONTACT: TEL: 0769010240, e-MAIL: florina.stoian@regioimpex.ro