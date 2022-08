Societatea comerciala SC Alextin

Societatea comerciala SC Alextin Bucovina SRL,avand o vechime in domeniu de 10 ani, cu sediul in Suceava, Str. Putna Nr 5( Cartier ANL Burdujeni) angajeaza personal (vanzatoare).Ca si mijloc de transport autobuzul TPL NR 2 are statie la 20 de metri de magazin. Oferim si cerem seriozitate. Cei interesati sunt rugati trimita un CV la adresa de email alextin.bucovina@gmail.com sau sa sune la nr de telefon 0744972360. Preferabil o persoana cu experienta. Salariul in mana pentru persoanele fara experienta este de 2000 de lei si poate ajunge la 2500 de lei pentru persoanele care pot dovedi prin fapte experienta in domeniu.