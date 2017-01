Sofer profesionist,caut coleg de

Sofer profesionist,caut coleg de schimb\r

Contract pe Polonia \r

1000 euro pe luna lucrata (in primul an)\r

1000 euro pe luna de concediu \r

Sistemul de lucru este de 4 saptamani lucrate cu 4 saptamani acasa. \r

Per total se ajunge la 2000 euro in cele 8 saptamani. \r

Se lucreaza cu container cisterna si cisterna. Produse ADR si non ADR. \r

Se cere engleza minim nivel mediu.\r

Transport gratuit cu microbus pe ruta Ploiesti/ Brasov/ Arad/Oradea - camion. Detalii nr tel 070 108 2547