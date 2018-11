Spatiu comercial de inchiriat, ce

Spatiu comercial de inchiriat, ce dispune de finisari interioare de lux. Tapet, varuiala deosebita, lumini ambientale, lustre; totul intr-o atmosfera boema dar totodata contemporana. Dispune de vad comercial, intregul perete de la strada este din sticla, receptie, 3 spatii birouri open space, 2 spatii birouri individuale, bucatarie, baie utilata complet cu 2 compartimentari. Spatiul are 2 intrari. Spatiul este pretabil pentru cabinet medical, salon de infrumusetare, reprezentanta, birouri. Suprafata construita: 116,7 mp Chirie/luna: 995€/luna cu dotarile si mobilierul existent, tv, frigider, sistem audio, alarma, etc... Proprietar: societate Compartimentare: receptie, 3 birouri open space, 2 birouri individuale, 2 grupuri sanitare, bucatarie, hol Dotari si finisaje imobil Incalzire pe gaz in pardoseala Parcare