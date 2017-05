Specialist dezvoltare si relatii cu

Specialist dezvoltare si relatii cu Clientii - Suceava Suntem o companie de constructii si amenajari interioare in plin proces de extindere locala si regionala. Suntem o echipa care munceste si care si-a facut un renume din calitatea serviciilor si produselor oferite si nedorim sa ramanem asa. Daca ai abilitati tehnice, comunici si relationezi usor atat cu Clientii cat si cu colegii, daca iti place sa faci oamenii fericiti atunci esti angajatul pe care il cautam. Ce iti oferim - un salariu fix generos si comision din vanzare - conditii de lucru moderne, intr-un sistem profesionist - sanse reale de dezvoltare si de avansare - sprijin permanent Ce ne dorim - sa ne reprezinti profesionist in fata Clientilor - sa preiei informatii si detalii relevante de la Clienti, sa fii atent la nevoile acestora si la detalii - sa participi activ la prospectarea pietei si la dezvoltarea portofoliului de Clienti - sa fii un coleg bun, care iti doreste sa castige bani oferind produse si servicii de calitate Ce conditii trebuie sa indeplinesti - Sa vrei sa reusesti in viata - Minim bacalaureat, o facultate tehnica poate fi un avantaj - Sa vorbesti corect romaneste - Sa stii sa operezi un computer, sa poti redacta o oferta in Word - Experienta in constructii la orice nivel este un avantaj - In timpul interviului iti vom da un test de matematica simpla Daca ai citit pana aici inseamna ca ti se pare interesant, trimite-ne un CV la recrutare@urbanhouse.ro sau suna la tel. 0758 101104