Anunturi - Pierderi - Acte - Subsemnatul Neagu George Teodor

Subsemnatul Neagu George Teodor

„Subsemnatul Neagu George Teodor, domiciliat în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, declar pierdut Diploma de studii profesionale, seria D, nr. 0017794, eliberată de Școala de Arte și Meserii Suceava. Documentul se declară nul.”0771245238

Adaugat la: 20-11-2025
Expira la: 05-12-2025
Vizualizari: 21
   
     
