„Subsemnatul Neagu George Teodor, domiciliat în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, declar pierdut Diploma de studii profesionale, seria D, nr. 0017794, eliberată de Școala de Arte și Meserii Suceava. Documentul se declară nul.”0771245238

