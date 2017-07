Suceava, central, Mihai Viteazu nr 5 -

Suceava, central, Mihai Viteazu nr 5 - apartament 2 camere in centrul Sucevei, semidecomandat, zona turistica, liniste, zona verde, bloc cu structura solida, din caramida, anvelopat, instalatiile interioare in buna stare, termopane, pret bun, usor negociabil, ocazie, suprafata utila 42mp, interfon, apometre; avantaj - cumparatorul isi poate amenaja interiorul dupa propria-i dorinta (gresie, faianta, zugraveli, etc.), imobilul fiind bine intretinut, dar fara accesorii moderne; in camere exista parchet iar in bucatarie, cele doua holuri si baie exista mozaic. Contact telefonic: Suceava si Bucuresti (0756486872 si 0770632353)

Pret: 36 750€