Sunt domn! Mi-ar face placere sa ne cunoastem pentru o relatie serioasa, pentru a forma o familie. Am 43 ani, 1.71m, 65kg, serios, sincer, saten, caprui, nefumator, nealcoolic, in zodia pesti, crestin ortodox. Locuiesc in Bucuresti. Tel.0724718770

