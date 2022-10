Suntem in cautare de lacatus pentru

Suntem in cautare de lacatus pentru instalatii hidraulice de climatizare pentru constructia de ghene tubulare-instalatii de ventilatie si incalzire.Sunt necesare cunoasterea planului, citirea si interpretarea si punerea in aplicare a acestuia, in principiu piesele/tevile respective vin semipreparate/ semi fabricate).Se lucreaza cu tevi de presiune, tevi prin care circula apa calda/rece. ( de la 4 bari)\r

Vor fi formate in echipe de minim 2 persoane dar, fiind munca pe santiere mari (birouri, centre comerciale nou construite sau locatii industriale care trebuie renovate) echipele pot fi si mai mari de 3, 4 sau 5 persoane Cunostintele de limba franceza nu sunt obligatorii dar pot constitui un avantaj.Salariul porneste de la 2300 euro net/luna pentru un program de 35 de h/saptamanaCazarea asigurata in zona Paris (2 persoane in camera).Relatii la telefon:0741027163/0720362792