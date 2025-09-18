Anunturi Online Monitorul de Suceava
Anunturi - Angajări - Oferte - TalesTech HUB Suceava angajează 3 noi

TalesTech HUB Suceava angajează 3 noi

Tales&Tech HUB Suceava angajează 3 noi colegi!\r\n\r\nSuntem un centru educațional social unde poveștile se întâlnesc cu tehnologia. Căutăm persoane dedicate pentru următoarele roluri:\r\n\r\n????Formator Tales (arte narative & vizuale) – vei ghida copiii 6–14 ani în ateliere de lectură, scriere creativă și ilustrație, ajutându-i să finalizeze propria carte.\r\n\r\n???? Formator Tech (robotică, programare, AI) – vei preda concepte de programare vizuală (Scratch, mBlock, Python, Minecraft, Roblox) și robotică (LEGO Spike, WeeeBot, Raspberry Pi), încheind fiecare serie cu un proiect demonstrativ.\r\n\r\n???? Asistent Manager – vei gestiona înscrierile, comunicarea cu părinții, logistica și documentele, sprijinind totodată promovarea hub-ului. Vei putea suplini trainerii la nevoie, pe baza ghidurilor:\r\n• Tales – exerciții simple de lectură, scriere și desen.\r\n• Tech – pași de bază în robotică și programare vizuală.\r\n\r\nProfil: studii finalizate sau în curs, empatie, răbdare, organizare și dorință de a lucra cu copiii. Cunoștințele literare, tehnice sau digitale constituie un avantaj.\r\n\r\nOferim: contract full-time pe perioadă nedeterminată, salariu brut 4050 lei, training, echipă prietenoasă și materiale/kituri asigurate.\r\n\r\nPosturile sunt dedicate persoanelor cu domiciliul în județul Suceava aflate în căutarea unui loc de muncă (ex. studenți, proaspăt absolvenți. \r\n\r\nAplică acum: trimite CV/portofoliu la talesandtechhub@gmail.com\r\n | Tel: 0750 255 877.

Identificator: 1419480
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 17-09-2025
Expira la: 02-10-2025
Vizualizari: 25
   
     
