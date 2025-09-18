TalesTech HUB Suceava angajează 3 noi

\r

Suntem un centru educațional social unde poveștile se întâlnesc cu tehnologia. Căutăm persoane dedicate pentru următoarele roluri:\r

\r

????Formator Tales (arte narative & vizuale) – vei ghida copiii 6–14 ani în ateliere de lectură, scriere creativă și ilustrație, ajutându-i să finalizeze propria carte.\r

\r

???? Formator Tech (robotică, programare, AI) – vei preda concepte de programare vizuală (Scratch, mBlock, Python, Minecraft, Roblox) și robotică (LEGO Spike, WeeeBot, Raspberry Pi), încheind fiecare serie cu un proiect demonstrativ.\r

\r

???? Asistent Manager – vei gestiona înscrierile, comunicarea cu părinții, logistica și documentele, sprijinind totodată promovarea hub-ului. Vei putea suplini trainerii la nevoie, pe baza ghidurilor:\r

• Tales – exerciții simple de lectură, scriere și desen.\r

• Tech – pași de bază în robotică și programare vizuală.\r

\r

Profil: studii finalizate sau în curs, empatie, răbdare, organizare și dorință de a lucra cu copiii. Cunoștințele literare, tehnice sau digitale constituie un avantaj.\r

\r

Oferim: contract full-time pe perioadă nedeterminată, salariu brut 4050 lei, training, echipă prietenoasă și materiale/kituri asigurate.\r

\r

Posturile sunt dedicate persoanelor cu domiciliul în județul Suceava aflate în căutarea unui loc de muncă (ex. studenți, proaspăt absolvenți. \r

\r

Aplică acum: trimite CV/portofoliu la talesandtechhub@gmail.com\r

| Tel: 0750 255 877.