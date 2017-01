Tanar drăguț am 28 ani, simplu, putin

Tanar drăguț am 28 ani, simplu, putin timid, necasatorit si fara sa fi avut vreo relatie pana acum. Caut o fata la fel de simpla ca și mine, fără fițe, sincera, comunicativa pentru o relatie serioasa de lunga durata, prietenie. Nu am pretentii mari. Caut amicitie, iubire, incredere, stabilitate. Caut o iubita alaturi de care sa ma bucur, cu care sa pot comunica cu incredere, in bratele careia sa zambesc, momente de fericire si iubire. Sa fiu iubit si sa iubesc asa cum nu as mai putea iubi pe nimeni si alaturi de care sa imi pretuiesc clipa traita. Rog seriozitate. 0743 344 637