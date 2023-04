Tehnician IT Hardware: Dacă vei

Tehnician IT Hardware: Dacă vei deveni colegul nostru va trebui să:- Configurezi hardware şi software echipamentele IT; - Execuţi operaţiuni de mentenanţă pentru echipamente IT- Execuţi operaţiuni de instalare componente, troubleshooting / debug / diagnosticare defecte, înlocuire componente defecte pt PC, reţea (switch-uri/ routere ); - Asiguri suport tehnic pentru clienţi. Dorim ca viitorul coleg sa aibe:-Cunostinte solide in domeniul hardware (instalari configurari service calculatoare , imprimante , copiatoare, periferice, retele etc); -Cunostinte solide depanare, intretinere si configurare imprimante, copiatoare, multifunctionale laser;-Experienta profesionala in domeniu (instalare, configurare, diagnosticare, reparare echipamente de birouri de tipul: PC-uri, imprimante, copiatoare, multifunctionale, fax-uri, reparatie si configurare sisteme PC, configurare echipamente networking; router, switch) constituie un avantaj; - Cunostinte si/sau specializare in electronica -constituie un avantaj;-Permis de conducere categoria B (obligatoriu); -Cunostinte MS Office; O sa ne placa si mai mult daca: -Esti o persoana serioasa,perseverenta si constiincioasa; -Esti o persoana pozitiva si ai incredere in tine; -Esti dispus sa inveti lucruri noi; -Ai bune abilitati in comunicare;Te invităm să ne trimiți CV-ul tău la: office@uniqit.ro