Tehnician Sisteme de Securitate- Asociatia "Pro Proiect" in colaborare cu Ana Rom Security organizeaza, in vederea angajarii, Curs Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – Cod COR 352130. La finalul cursului, se va sustine un examen iar candidatii trebuie sa detina urmatoarele competente: 1. Pregatirea lucrarilor de instalare a sistemelor de securitate 2. Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate 3. Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate 4. Instalarea sistemelor tehnice de detectie, efractie si control al accesului 5. Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu 6.Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI) 7.Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare 8.Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de detectie, efractie si control acces si incendiu. 9.Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI) 10.Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de monitorizare 11.Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de detectie, antiefractie si control acces 12.Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu 13.Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis. Detalii despre sustinerea cursului si angajare la telefon: 0769 067 148 sau email: office@anaromsecurity.com