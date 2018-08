Teren in Lisaura ,intravilan zona in

Teren in Lisaura ,intravilan zona in plina dezvoltare ,linistita si la 3km de centrul Sucevei, are deschidere de 16 m ,retea noua de energie electrica,apa,gaz . Mentionez ca terenul este intabulat si toate actele in regula.pret.neg.tel0755952494

Pret: 1€