Textul anuntului tau..In Obcine

Textul anuntului tau..In Obcine apartament 3 camere decomandate situat la etajul 3 al unui imobil cu patru etaje, cu toate dotarile la zi. Se vinde mobilat sau fara si este liber la finalizarea tranzactiei. Mai multe detalii 0754955090.

Pret: 98 500€