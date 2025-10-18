Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Imobiliare - Vânzări ap 3 camere - Textul anuntului tau..In Obcine

Textul anuntului tau..In Obcine

Textul anuntului tau..In Obcine apartament 3 camere decomandate situat la etajul 3 al unui imobil cu patru etaje, cu toate dotarile la zi. Se vinde mobilat sau fara si este liber la finalizarea tranzactiei. Mai multe detalii 0754955090.

Pret: 98 500€
Identificator: 1420857
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 19-10-2025
Expira la: 26-10-2025
Vizualizari: 42
   
     
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri Online Gratuite  
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere


Vând apartament 3 camere,74 mp,etaj

18-10-2025 25-10-2025 Favorit »1 Foto
Vând apartament 3 camere,74 mp,etaj 5,în bloc nou strada Calistrat Hogaș Burdujeni 0755504883.90000€ Negociabil
Pret: 90 000€
  Anunţuri din Ziar  
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Vând apartament cu

17-10-2025 19-10-2025 Favorit
Vând apartament cu 3 camere Burdujeni etaj 3, mobilat, utilat, foarte călduros i
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Suceava Burdujeni- zona

17-10-2025 19-10-2025 Favorit
Suceava Burdujeni- zona școlii nr.10. Vând apartament 3 camere decomandate, 6
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Rădăuți. Apartament cu

17-10-2025 19-10-2025 Favorit
Rădăuți. Apartament cu trei camere decomandate la etaj 3, termoizolat la ex
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Rădăuți, apartament situat

17-10-2025 19-10-2025 Favorit
Rădăuți, apartament situat la parter, 77 mp, 3 camere decomandate și garajul pro
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Vând apartament 3

17-10-2025 19-10-2025 Favorit
Vând apartament 3 camere Burdujeni lângă gen 11, parter, vedere mixtă, boxă, com
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 