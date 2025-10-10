Textul anuntului tau...tauOportunitate

Textul anuntului tau...tauOportunitate apartament 3 camere decomandate situat la etajul 3 al unui imobil cu patru etaje, cu toate dotarile la zi. Se vinde mobilat sau fara si este liber la finalizarea tranzactiei. Mai multe detalii tf 0754955090.

Pret: 98 500€