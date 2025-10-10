Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Imobiliare - Vânzări ap 3 camere - Textul anuntului tau...tauOportunitate

Textul anuntului tau...tauOportunitate

Textul anuntului tau...tauOportunitate apartament 3 camere decomandate situat la etajul 3 al unui imobil cu patru etaje, cu toate dotarile la zi. Se vinde mobilat sau fara si este liber la finalizarea tranzactiei. Mai multe detalii tf 0754955090.

Pret: 98 500€
Identificator: 1420546
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 12-10-2025
Expira la: 19-10-2025
Vizualizari: 18
   
     
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri din Ziar  
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Persoană fizică vând

10-10-2025 12-10-2025 Favorit
Persoană fizică vând apartament 3 camere decomandat, 64mp, în cartierul Obcini
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Oportunitate apartament 3

10-10-2025 12-10-2025 Favorit
Oportunitate apartament 3 camere decomandate situat la etajul 3 al unui imobil
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Vând apartament cu

10-10-2025 12-10-2025 Favorit
Vând apartament cu 3 camere Burdujeni etaj 3, mobilat, utilat, foarte călduros i
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Suceava Burdujeni- zona

10-10-2025 12-10-2025 Favorit
Suceava Burdujeni- zona școlii nr.10. Vând apartament 3 camere decomandate, 6
Imobiliare - Vânzări ap 3 camere

Rădăuți. Apartament cu

10-10-2025 12-10-2025 Favorit
Rădăuți. Apartament cu trei camere decomandate la etaj 3, termoizolat la ex
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 