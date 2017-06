Urgent!! Autodel angajeaza Consilier

Urgent!! Autodel angajeaza Consilier credite///Descrierea postului: Activitati de promovare a produselor financiare oferite; - Consilierea si vanzarea directa a produselor financiare destinate atat persoanelor fizice cat si juridice;- Colectarea documentatiei necesare obtinerii unui credit; - Trimiterea documentatiei de credit in sediul central si urmarirea aprobarii creditului/// Cerinte: - Studii superioare sau facultate in curs;- Experienta in vanzari reprezinta un avantaj, dar nu este obligatorie;- Orientare catre rezultat;- Abilitati de comunicare si relationare cu clientii ;- Cunostinte operare PC (MS Office, Windows);- Nivel de implicare, seriozitate si responsabilitate ridicat /// Oferta (bonusuri, beneficii): - Pachet salarial atractiv; - Mediu de lucru placut si dinamic. CV la adresa de e-mail: secretariat.autodel@gmail.com