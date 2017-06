Urgent!!Autodel angajeaza Consilier

Urgent!!Autodel angajeaza Consilier credite!!! Responsabilitati: activitati de promovare a produselor financiare oferite, consilierea si vanzarea directa a produselor financiare destinate atat persoanelor fizice cat si juridice, colectarea documentatiei necesare obtinerii unui credit, trimiterea documentatiei de credit in sediul central si urmarirea aprobarii creditului; Cerinte: studii superioare sau facultate in curs, experienta in vanzari reprezinta un avantaj, dar nu este obligatorie, orientare catre rezultat, abilitati de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte operare PC (MS Office, Windows), nivel de implicare, seriozitate si responsabilitate ridicat; Oferta (bonusuri, beneficii): pachet salarial atractiv, mediu de lucru placut si dinamic. CV la adresa de e-mail: secretariat.autodel@gmail.com sau la telefon: 0752763312