Vand 3000 mp in Lunca Sucevei,langa drumul Scheia-Mihoveni la 50 m in spatele Morii. Accesul la teren se face din drum judetean. Terenul este intabulat si este pretabil pentru constructii. In vecinatate exista sursa de apa si curent. 0744697842

Pret: 36 000€