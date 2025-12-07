Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Auto - Româneşti - Vand DACIA SPRING 100 electrica

Vand DACIA SPRING 100 electrica

Vand DACIA SPRING 100% electrica dec2022 unic proprietar gri metal impecabila km34000 Anvelope iarna-vara,2cable incarcare 2 chei( una cu telecomanda) navigatie ecran tactil 7\"A.C. manual geamuri electrice fata-spate 0728116845 Nu deranjati inutil

Pret: 8 900€
Identificator: 1422757
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 07-12-2025
Expira la: 14-12-2025
Vizualizari: 25
   
     
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 