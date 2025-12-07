Vand DACIA SPRING 100% electrica dec2022 unic proprietar gri metal impecabila km34000 Anvelope iarna-vara,2cable incarcare 2 chei( una cu telecomanda) navigatie ecran tactil 7\"A.C. manual geamuri electrice fata-spate 0728116845 Nu deranjati inutil

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.

