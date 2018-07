Vând afacere la cheie în domeniul

Vând afacere "la cheie" în domeniul producției de mobilier din lemn masiv și MDF. Atelierul este situat în Suceava și are în dotare toate utilajele necesare pentru producția de mobilier din lemn masiv, scări, uși și alte lucrări. Spațiul de producție este în chirie și are o suprafață de 600 mp. Se vor preda comenzi în lucru în valoare de peste 100.000 lei, portofoliu clienți, angajați, materii prime, stocuri de marfă, utilaje, marcă, pagină web, pagină facebook. Afacerea este funcțională și are potențial de creștere. Mai multe detalii la telefon 0740899417.