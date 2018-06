Vand apartament 2 cam dec, 56 mp

Vand apartament 2 cam dec, 56 mp, complet mobilat si utilat in Burdujeni, zona Orizont. Et 2, orientare mixta, 2 balcoane inchise in termopan, bucatarie mare, hol, baie, debara, finisaje moderne. Pret 49500 euro, neg. Tel 0754520237

Pret: 49 500€