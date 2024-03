Vand apartament 2 camere decomandat in

Vand apartament 2 camere decomandat in bloc Nistru, la intrare in Obcini.Apartamentul este situat la etajul 4 din 8, in bloc cu lift .Are centrala termica proprie, este renovat complet si se vinde mobilat si utilat.Pret 85000 euro.Tel 0747.291108

